Владельцы участка на Майорке грозят закрыть доступ туристам к пляжу

Бухта Кало-дес-Моро на Майорке, некогда тихий и уединенный уголок, может быть закрыта для посетителей из-за вирусных постов в соцсетях. Несколько лет назад это место было известно только местным жителям и узкому кругу туристов.

Однако блогеры и инфлюенсеры, стараясь привлечь внимание, начали публиковать фотографии и видео бухты, называя ее райским уголком и секретным пляжем. Это привлекло множество туристов.

Массовое посещение нанесло значительный ущерб. Каждый день около 70 кг песка уносится с пляжа из-за туристов, которые прилипают к полотенцам, обуви и одежде. Об этом сообщает «Турпром».

Владельцы участка Марен и Ханс-Петер Оэм, которые живут в Сантаньи, долгие годы пытались привлечь внимание властей к проблеме. Измученные бесконечным потоком людей и разрушением окружающей среды, они решили ограничить доступ к своей земле, установив ограждения.

