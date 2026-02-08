Посол России в Египте призвал туристов уважать местные традиции

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко призвал российских туристов, планирующих поездку в эту страну, соблюдать ее культурные традиции и общественные нормы. По его словам, такое поведение является залогом комфортного и безопасного отдыха.

«Естественно, необходимо во время пребывания в другой стране руководствоваться теми правилами и традициями, которые существуют в этом государстве. В частности, Египет – государство, которое живет в рамках исламского мира, поэтому есть свои каноны, которые необходимо соблюдать, тем более выезжая из туристических зон. Это связано и с одеждой, и с отношениями между полами», – прокомментировал Борисенко в беседе с «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что уважение к законам и обычаям принимающей страны минимизирует риски возникновения неприятных ситуаций. Он напомнил, что посольство России в Каире, а также генеральные консульства в Хургаде и Александрии всегда готовы оказать необходимую поддержку и помощь гражданам, оказавшимся в затруднительном положении. Дипломатические представительства оперативно реагируют на поступающие обращения.

Как пояснил Борисенко, спектр оказываемой помощи очень широк. В случае утери или кражи паспорта сотрудники консульских учреждений помогают оформить временные документы, позволяющие вернуться на родину. Также они содействуют в установлении связи с родственниками в России, если турист лишился денежных средств, и выступают посредниками при взаимодействии с местными правоохранительными органами для разрешения конфликтных ситуаций.

Отдельное внимание, по словам посла, уделяется случаям, когда россияне попадают в местные медицинские учреждения. В таких ситуациях дипломаты берут на контроль процесс лечения и пребывания гражданина в больнице, а также обеспечивают организацию его последующей репатриации в Россию. Таким образом, основная рекомендация для туристов – это предупреждение проблем, уважительное поведение, а в случае возникновения трудностей незамедлительное обращение за консульской помощью.

