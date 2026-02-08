AZUR air продолжает сдвигать рейсы в Таиланд
AZUR air продолжает корректировать расписание рейсов на зарубежных маршрутах. Так, рейс ZF-2902 Пхукет – Москва сдвинули еще на 4 часа, на данный момент задержка составляет 27,5 часа. Пассажиров уже доставили в аэропорт.
«Будем надеяться, что улетим», – говорят они.
Согласно онлайн-табло Внуково лайнер ждут в российской столице сегодня только к полуночи.
ZF-2947 Новосибирск – Пхукет перенесли на 14,5 часа: с 07:55 до 22:20. Причина в том, что разворотный ZF-2948 прибудет в Толмачево не ранее 21:16.
Еще одну ночь придется провести на таиландском острове туристам из Владивостока: ZF-2994 должен был вылететь сегодня в 18:30, но его отложили до 09:10 понедельника.
«Из отеля выселяемся, дальше не знаем, что делать. Куда обращаться за предоставлением жилья?» – спрашивают они.
Соответственно, из-за этой задержки с большим опозданием из Кневичей на Пхукет отправится ZF-2993: вместо 06:40 9 февраля в 01:25 во вторник.
«По всем рейсам, по которым есть задержки и переносы, представляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Пассажиров оповещают о времени вылета туроператоры», – пояснили TourDom.ru в AZUR air, напомнив, что при длительном ожидании организованным туристам жилье в отелях продлевают туроператоры, а самостоятельные путешественники могут обратиться к представителям авиакомпании в аэропорту.