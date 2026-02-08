Роспотребнадзор назвал опасные для туристов страны из-за вируса «Нипах»

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Роспотребнадзор предупредил туристов о риске заражения вирусом «Нипах» в ряде стран. Поводом послужила новая смерть от этого вируса в Бангладеш. В России случаев заражения не зарегистрировано.

«Вирус был впервые обнаружен в 1999 году в Малайзии. Впоследствии заболеваемость регистрировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре. По данным ВОЗ, циркуляция вируса подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара», – отметили в ведомстве.

Чтобы снизить риск заражения, россиянам следует избегать контактов с летучими мышами и животными, не употреблять сырые фрукты и соки, которые могли быть загрязнены, а также строго соблюдать гигиену. При появлении любых симптомов болезни после поездки необходимо срочно обратиться к врачу, сообщив о маршруте путешествия.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что для предотвращения завоза инфекции на границе действует система «Периметр», выявляющая в реальном времени больных с симптомами. В России также имеются тест-системы для оперативной диагностики вируса.

Напомним, в Индии власти пытаются сдержать вспышку смертельного вируса «Нипах». Уровень летальности оценивается от 40 до 75 %, а специфического лечения или вакцины не существует.

