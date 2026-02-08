Как встречают китайский Новый год на тропическом Хайнане

Китайский Новый год на Хайнане – это уникальный синтез древних традиций и тропического курортного отдыха. В 2026 году праздник весны (Чуньцзе) продлится с 17 февраля по 2 марта, ознаменовав наступление Года Лошади. В отличие от большинства регионов Китая, встречать его здесь можно под теплым солнцем при температуре +23…+26 градусов. Для путешественников это шанс не просто понаблюдать, а стать частью главного национального торжества, которое буквально преображает жизнь острова.

© РИА Новости

«Путешественник оказывается внутри праздника, а не наблюдает его со стороны. Именно это создает ощущение настоящего события, а не декоративного шоу», – передает дзен-канал «TEZ TOUR Россия».

Подготовка начинается заранее: улицы украшают алыми фонарями и каллиграфическими свитками «чуньлянь», приносящими, по поверьям, благополучие. Красный цвет, символизирующий удачу, доминирует в оформлении. Кульминацией становится Праздник фонарей на 15-й день, когда улицы наполняются светом, музыкой и завораживающими танцами драконов. Традиция семейных обедов здесь подкрепляется употреблением даров моря и тропических фруктов. Так сохраняется символика: рыба – к изобилию, круглые блюда – к завершенности цикла.

Интересный факт: Год Лошади получил неожиданную отсылку к популярной культуре. Фамилия героя «Гарри Поттера» Драко Малфоя (Malfoy) в китайской транскрипции распадается на иероглифы, что можно интерпретировать как «лошадь, приносящая удачу».

