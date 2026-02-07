Россияне едут в Монголию, отказываясь от переполненных Таиланда и Вьетнама

Туристы получают уникальную возможность глубже понять местную культуру, живя в традиционных юртах, осваивая искусство верховой езды и разделяя трапезу с семьями, которые бережно хранят обычаи предков.

Курорты Таиланда и Вьетнама оказались переполнены туристами. В то же время Монголия, ранее считавшаяся экзотикой, стала привлекательной для тех, кто жаждет новых впечатлений.

К середине сентября 2025 года эта страна установила рекорд, приняв 6,1 миллиона путешественников. За первый месяц 2026 года Монголию посетили 21 тысяча иностранных гостей.

Природное великолепие Монголии — это бескрайние степи, простирающиеся до самого горизонта, завораживающая пустыня Гоби, величественные вершины Алтайских гор и живописные луга, которые создают неповторимую атмосферу для путешественников. Огромная территория и нетронутая природа делают эту страну идеальным выбором для тех, кто ценит уединение, сообщает портал «Турпром».

Туристы получают уникальную возможность глубже понять местную культуру, живя в традиционных юртах, осваивая искусство верховой езды, принимая участие в жизни скотоводов и разделяя трапезу с семьями, которые бережно хранят обычаи предков. Такая неподдельная самобытность обеспечивает многим путешественникам незабываемые впечатления.

