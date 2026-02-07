Сколько рейсов обслужит финский аэропорт без российских туристов

Финский аэропорт города Лаппеенранта, столкнувшийся с глубоким кризисом после прекращения массового потока российских туристов, в 2026 году может обслужить лишь четыре рейса.

Как сообщил ТАСС сотрудник аэропорта, на весь год запланированы только два чартера: на греческий остров Родос (вылет 23 мая, возвращение 30 мая) и на Корфу (вылет 18 сентября, возвращение 25 сентября). Больше никакой регулярной или чартерной активности не ожидается.

Ситуация усугубляется отсутствием функционирующей диспетчерской вышки, которая была закрыта ещё в конце октября 2025 года. Её работа не возобновится как минимум до конца суток 28 марта, а в этот период управление воздушным движением в подконтрольном пространстве осуществляться не будет. Сотрудник отметил, что в указанное время возможны лишь разовые полёты по специальным заявкам, что делает аэропорт практически нефункциональным для стандартного пассажирского сообщения.

Ранее, в конце 2025 года, представители аэропорта сообщали ТАСС, что из-за отсутствия плановых рейсов взлётно-посадочная полоса в зимний период не очищается от снега на регулярной основе. Уборка возможна только под разовые специальные рейсы по запросу.