Российские туристы стали чаще отдыхать в КНДР

За 2025 год КНДР посетили 5,1 тысячи россиян. Число туристов увеличилось в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет агентство РИА Новости, журналисты которого изучили статистическую информацию.

Отмечается, что популярности данного направления способствовал запуск прямого авиасообщения: рейсы между Москвой и Пхеньяном курсируют один раз в месяц. Кроме того, летом была открыта продажа билетов на состав, который доставляет путешественников к курорту Расон.

Среди россиян популярностью также пользуется курорт Вонсан, расположенный на побережье Японского моря. Его отели рассчитаны на 20 тысяч постояльцев. Первые туристы отмечали чистое море, ухоженные пляжи, а также высокий уровень безопасности. Вместе с тем гостям КНДР придется пожертвовать некоторой свободой передвижения.

Ранее в туристической зоне Самджиен на северо-востоке КНДР открылись пять новых отелей. Глава страны Ким Чен Ын лично принял участие в церемонии и прибыл на мероприятие вместе с дочерью Ким Чжу Э. Они осмотрели номера, зоны отдыха, рестораны и SPA-комплексы. По мнению Ким Чен Ына, для успешного развития туризма ключевое значение имеет качество сервиса, поэтому сотрудники гостиниц должны быть высококвалифицированными и профессионально подготовленными.