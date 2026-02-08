«Минусы заметны». Турист описал отдых за 200 тыс. рублей в Таиланде

Российская туристка побывала в Таиланде и рассказала о плюсах и минусах отеля на острове Пхукет. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания призналась, что поездка обошлась им с мужем примерно в 260 тысяч рублей: 189 тысяч стоил сам тур и еще около 70 тысяч составили дополнительные траты. Туристы поселились в отеле Karona Resort & Spa в районе Ката-Бич. В целом, гостиница им понравилась, за исключением некоторых моментов.

«Минусы отеля заметны, если придираться. Во-первых, номер хоть и делюкс, но мебель немного устаревшая — шкаф скрипел, а в ванной кафель местами потертый. Кондиционер работал шумно, особенно ночью, пришлось пару раз просыпаться», — такими фразами описала свой опыт автор отзыва.

Она добавила, что завтраки были хоть и вкусные, но однообразные, и через пять дней яйца и фрукты приелись. Кроме того, территория отеля была небольшая, и на ней не было пляжа. А на общественном пляже за использование лежаков приходилось платить.

В числе плюсов отеля россиянка назвала удобное расположение, хороший бассейн и спа-центр и дружелюбный персонал.

«Отель — не пятизвездочный дворец, а скорее хороший четырехзвездочный (стремящийся к трешке) вариант. Мы не ждали роскоши, но плюсов хватило, чтобы чувствовать себя комфортно», — заключила она.

Ранее российская тревел-блогерша описала курорт Пхукет фразой «дорогой и загруженный». По ее словам, в 2026 году там выросли цены, а людей стало больше, поэтому ожидания туристов часто не совпадают с реальностью.