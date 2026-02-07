Туристов возмутили условия ожидания задержанного рейса с Пхукета в Москву

Турагент переслала в редакцию TourDom.ru видео от своих туристов, пожаловавшихся на неприемлемые условия ожидания вылета самолета AZUR air с Пхукета в Москву.

Рейс ZF-2904 должен был отправиться в российскую столицу вчера, 6 февраля. Однако после взлета на борту выявилась техническая проблема – не убралось шасси. Самолету пришлось вернуться в аэропорт Пхукета.

По словам некоторых пассажиров, на время ожидания альтернативного вылета авиакомпания не предоставила им услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами:

«Сидим ждем, нас не покормили, не предложили воды. Обещали отвезти в отель, но представителя перевозчика нет. Не понимаем, что с нами будет».

Между тем в AZUR air дали порталу TourDom.ru точный тайминг действий авиакомпании: самолет после взлета вернулся в аэропорт Пхукета в 02:36 по местному времени, в 03:10 пассажиров высадили, в 04:43 завершили выдачу багажа, в 04:45 подали трансфер для отправки в гостиницу, в 06:00 отвезли первую партию (167 человек), в 07:50 разместили в отеле всех остальных. По всей видимости, части туристов просто не повезло оказаться в первой партии.

Рейс ZF-2904 вылетел в Москву сегодня, 7 февраля, в 15:52 по таиландскому времени (11:52 по московскому), почти на сутки позже расписания. По информации представителя AZUR air, задержки в связи с возвратом самолета в аэропорт вылета коснутся двух последующих рейсов: ZF-2902 Пхукет – Москва и ZF-2901 Москва – Пхукет. На время ожидания пассажирам обещают предоставить размещение в гостиницах, прохладительные напитки, горячее питание.