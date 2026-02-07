Пассажиры рейса Пхукет — Москва застряли в аэропорту Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Azur Air. Сначала перевозчик долго задерживал вылет, потом в воздухе лайнер развернулся и сел на острове 6 февраля около 22:36 по московскому времени из-за неубранных створок шасси.

В аэропорту на данный момент находится толпа туристов с детьми. Уже больше 2,5 часов пассажиры ждут обещанный трансфер в отель, еду и воду. Туристы отмечают, что багаж выдали, но гостиница и питание до сих пор не предоставлены.

Авиакомпания пообещала выполнить перелет на другом борту. Вылет планируется 7 февраля в 14:10 по местному времени (10:10 по московскому времени). Из-за инцидента сдвинули два последующих рейса — ZF-2902 Пхукет — Москва и ZF-2901 Москва — Пхукет.

