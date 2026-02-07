РСТ прокомментировал данные о сотнях застрявших на Кубе россиян

Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за задержки рейсов, в ближайшее время будут доставлены в РФ. Сейчас происходит дозаправка самолетов, проинформировали ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

© Lenta.ru

«По информации от туроператоров, входящих в состав РСТ, в данный момент ситуация под контролем. Прямо сейчас происходит дозаправка самолетов. Топлива в достаточном количестве», — сказано в заявлении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что сотни российских туристов застряли на Кубе из-за дефицита авиационного топлива в стране на фоне давления США. Утверждалось, что задержки рейсов с курорта Варадеро, где отдыхает большинство соотечественников, доходят до двух суток.

В январе этого года десятки россиян застряли в Венесуэле из-за отмены рейса. Путешественники выразили беспокойство в связи с невозможностью вернуться домой.