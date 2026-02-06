В Wildberries опубликовали подробности о первом отеле компании в Турции

Пресс-служба Wildberries сегодня опубликовала подробности о первом отеле в Турции под своим брендом – он будет называться WB Travel Anita Matiate 4* и находится в Кемере, на второй линии. Как и в случае с Dreams Vacations в Египте, объект не новый. Редакция выяснила, что о нем известно и как эксперты оценивают перспективы.

© tourdom.ru

В пресс-релизе указано, что бронирования уже открыты, а принимать гостей отель начнет с 1 мая. Цена недельного тура на двоих в июне – от 117 тыс. Для туристов будут доступны открытый бассейн, водные горки, главный ресторан на «все включено», кофейня. Привлекать россиян WB собирается уже известными рынку наработками туроператора Fun&Sun: детским клубом Toucan с развлечениями и познавательными программами.

Как выяснила редакция, отель работает с 2004 года и был известен в разное время как Matiate Park 3* и Get Enjoy 4*. Его описание до сих пор можно найти на сайтах других туроператоров. Туристы и турагенты характеризуют отель как «скромный» и «очень бюджетный, но более-менее приличный». В качестве привлекательных сторон помимо цены называют удачное местоположение и живописные виды. Из минусов – «уставшие номера» и неухоженность.

В пресс-релизе «Дикие ягоды» обещают это исправить: «сейчас в отеле проходит масштабная реновация, номера полностью обновляются, включая замену мебели, сантехники и бытовой техники». Кроме того, запланирован косметический ремонт баров и ресторана, обслуживание бассейнов и водных горок.

Перспективы продаж во многом зависят именно от того, насколько качественно выполнят все эти работы.

«Если объект действительно приведут в порядок, заменив не только постельное белье, то он может "выстрелить". Эконом-сегмент нужен всегда, а в Кемере таких вариантов немного», – поделился мнением один из наших собеседников.

Другой специалист считает, что туристов получится привлечь только низкой ценой.

«Для Турции нетипично начинать развитие нового бренда с такого формата. Сразу идет отсыл на отдых экономкласса, хотя такое понятие сейчас в туризме практически отсутствует».

По его словам, отель будет пользоваться спросом в течение сезона, только если окажется дешевле отелей 5 звезд, которые находятся на первой береговой линии.

Ранее мы писали, что первый отель в Египте под маркой WB travel обещают открыть 15 февраля. Ответа на часто задаваемый вопрос – откроются ли в фирменных отелях пункты выдачи заказов – в новом пресс-релизе Wildberries нет.