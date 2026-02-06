Опрос показал, какое направление выбирают россияне для отдыха

Российские туристы по-прежнему остаются верными Турции и не устают от отдыха в стране. Такие данные следуют из опроса, проведенного в телеграм-канале «Крыша ТурДома», в котором приняло участие почти 8 тыс. человек.

© tourdom.ru

Накануне глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что в России наметился новый тренд – «усталость от Турции». По его словам, в 2026 году путешественники все чаще присматриваются к альтернативным направлениям, таким как Марокко, Тунис, и Египет.

Однако большинство респондентов (36%) ответили на вопрос «Устали от отдыха в Турции?» вариантом: «Нет, меня все устраивает». Еще 23% читателей чередуют пребывание в республике с курортами других стран, поэтому Анталья или Стамбул надоесть им не успевают.

Почти столько же пользователей указали, что Турция в качестве места для отпуска их в принципе не привлекает. И только 12% выберут в этом году другое направление для отпуска. Остальные респонденты предпочли высказаться в комментариях.

Так, многие отметили, что турецкое побережье является одним из лучших выборов для семейного отпуска с детьми. Другие добавили, что для них немаловажным фактором является длительность перелета и наличие прямых рейсов из российских городов. В свою очередь, некоторые комментаторы напомнили, что Турция способна удовлетворить запросы большинства путешественников, предлагая разнообразный формат отдыха.