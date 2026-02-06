Conviasa прекратит рейсы из Петербурга на Кубу, но по другой причине

Крупные телеграм-каналы пытаются нагнетать обстановку в связи с ситуацией на Кубе. По версии Shot, сотни россиян застряли на острове Свободы из-за нехватки авиатоплива в стране. В частности речь идет о пассажирах сегодняшнего рейса венесуэльской Conviasa, которые «не знают, когда вернутся в Россию, так как их рейс пропал с онлайн-табло».

Редакция TourDom.ru связалась с представителями Conviasa в РФ. Там заверили, что никаких глобальных проблем нет: «Сегодняшний рейс задержан на 2 часа». Это же подтверждают и комментарии туристов, которые говорят о близких по времени подвижках трансферов из отелей.

Также Shot сообщает об отмене полетной программы на Кубу с 22 февраля. Как нам сообщили в авиакомпании, рейсы в Пулково после этой даты действительно выполняться не будут, но «это с нехваткой топлива на Кубе не связано».

По информации турагентов, туристам с берегов Невы, забронировавшим туры на более поздние даты, предлагают замену с вылетом из Москвы авиакомпанией Nordwind.

