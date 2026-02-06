Когда решится судьба популярного пятизвездочного отеля в Анталье

Турагенты обратили внимание, что из поисковой выдачи пропала популярная турецкая гостиница Mövenpick Resort Antalya Tekirova 5*. Найти ее не удается ни на сайтах туроператоров, ни в онлайн-агентствах, да и просто в агрегаторах отелей. Еще осенью перед закрытием сезона ничего не предвещало каких-то кардинальных изменений.

© globallookpress

Известно, что в канун Нового года турецкий фонд страхования вкладов выставил объект на продажу. Как утверждают турецкие источники, это произошло после ареста владельца Prince Group Исмаила Лепиева в рамках расследования финансовых преступлений и операций с криптовалютой. Именно возглавляемая им компания совместно с Accor реализовала первый в Турции проект под брендом Movenpick.

Как удалось выяснить TourDom.ru, торги назначены на 18 февраля. Сейчас идет прием заявок от участников, готовых начать со стартовой цены в 5,95 млрд лир (136,4 млн долларов по состоянию на сегодня). В эту сумму оценили не только объекты недвижимости, но и активы, права и договоры, связанные с гостиничной деятельностью в рамках туристического комплекса.

Тем, кто хочет побороться за актив необходимо внести 595 млн лир в качестве залога. А также предложить свою стартовую цену. Сверху которой победителю еще придется выплатить 20% в качестве налогов.

Впрочем аукцион может и не состояться – претенденты на первом этапе должны представить свои стартовые предложения в конвертах. Их вскроют в день икс. Если наивысшее предложение будет в пределах оценочной стоимости, правление фонда сможет принять решение о продолжении тендера в формате переговоров с этим участником аукциона.

Напомним: Movenpick Resort Antalya Tekirova 5* – это премиум-курорт в турецком Кемере, расположенный на первой береговой линии и работающий по системе «все включено». Он был открыт в начале летнего сезона 2024 года после масштабной реновации комплекса, который ранее принимал гостей под названием Royal Diwa Tekirova. Работы шли в 2023–2024 годах, а первоначально здание было построено в 1995-м.