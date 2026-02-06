Турпоток из России за границу вырос: какие страны в топе

Жители России в 2025 году совершили 13,4 млн туристических поездок за границу. Это на 15,6% больше, чем годом ранее. Лидерами по количеству визитов стали Турция, ОАЭ и Египет, а самые высокие темпы роста – во Вьетнаме, Тунисе и Индонезии, следует из данных Погранслужбы ФСБ, с которыми ознакомился «Интерфакс».

© tourdom.ru

В каких странах увеличился турпоток из России

Наиболее впечатляющий показатель по темпам роста у Вьетнама (+834%, 281,24 тыс. поездок). Также резко вырос интерес к Тунису (24,35 тыс., +412%) и Индонезии (36,48 тыс., +229,5%). Следом идут Египет (+36,1%, 1,62 млн), Китай (+33,6%, 1,36 млн) и Марокко (+39,6%, 27,7 тыс.).

Положительную динамику показали ОАЭ (+17,1%, 1,72 млн), Казахстан (+13,2%, 146,7 тыс.), Мальдивы (+9,1%, 112,28 тыс.), Израиль (+12%, 30,23 тыс.), Эфиопия (+25,8%, 23,37 тыс.), Оман (+6,7%, 14,92 тыс.) и Кувейт (+27,2%, 6,88 тыс.).

Где сократилось число российских туристов

При этом ряд направлений ушел в минус. Самое заметное падение показала Венесуэла (−62%, 7 тыс. поездок). Далее идет Куба (−33,3%, 87 тыс.), за ней – Шри-Ланка (−27,6%, 83,1 тыс.). Существенное снижение также зафиксировано по Катару (−12,4%, 70 тыс.), Азербайджану (−9,7%, 208,47 тыс.) и Сейшелам (−9%, 16,14 тыс.).

Умеренный спад отмечен в Таиланде (−5,3%, 885,76 тыс.), Бахрейне (−3,8%, 18,4 тыс.), Индии (−3,6%, 59,85 тыс.) и Сербии (−1,7%, 89 тыс.).

Самые популярные направления

В 2025 году Турция осталась наиболее привлекательной страной для российских туристов. В эту страну путешественники из России выезжали 4,61 млн раз – на 2,9% больше, чем годом ранее. На втором месте – ОАЭ (1,72 млн поездок и рост на 17,1%.) Египет занял третье место с результатом 1,62 млн туристов и прибавкой более чем на треть. Следом идет Китай, куда россияне съездили 1,36 млн раз, что на 33,6% больше, чем годом ранее. А замыкает пятерку Таиланд, но он стал единственным направлением в топ-5, показавшим снижение – 885,8 тыс. поездок и минус 5,3%.

Далее в рейтинге идут в основном страны ближнего зарубежья и новые популярные направления. Абхазия заняла шестое место – туда выехали 874,6 тыс. россиян, рост составил внушительные 70,2%. Армения приняла 367,7 тыс. туристов (+14,7%), Грузия – 318,7 тыс. (+30,5%). Вьетнам, который вышел на девятое место с 281,2 тыс. поездок и ростом на 834%. Десятку самых популярных туристических направлений замыкает Узбекистан – 214,6 тыс. поездок и плюс 12,8% за год.