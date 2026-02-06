AZUR air сокращает рейсы из Москвы

Авиакомпания AZUR air корректирует полетную программу в Таиланд не только из городов Сибири – Новосибирска и Красноярска, но и из Москвы. Об этом редакции TourDom.ru рассказали в турагентствах. Информацию подтвердили и в туроператорских компаниях.

© РИА Новости

По данным систем бронирования туроператоров, изменения коснутся только рейсов из Внуково на Пхукет: с середины февраля авиакомпания сократит одну из 10-дневных цепочек. На другом тайском маршруте перевозчика – из Москвы в Паттайю (аэропорт Утапао) – график вылетов останется прежним.

Туристам, чьи рейсы были затронуты, туроператоры предлагают вылеты в ближайшие даты.

«Мы готовы подходить индивидуально. Наша задача – сохранить поездку и подобрать оптимальное решение для каждого клиента», – рассказали редакции в одном из туроператоров.

Ранее появилась информация, что AZUR air сократила полетную программу на Пхукет из Новосибирска и Красноярска – из этих городов сняли по одному рейсу в месяц.

В общем объеме перевозки авиакомпании доля отмен незначительна – в пресс-службе приводили цифру 5-6%. Причем оптимизация планируется на тех маршрутах, где объем заявленных емкостей превышает спрос. Очевидно, перевозчик проводит точечную корректировку, чтобы подстраховаться от длительных задержек рейсов.

«Прореживаем расписание совместно с туроператорами, чтобы обеспечить стабильность», – пояснили в пресс-службе.

Ранее TourDom.ru писал, что Boeing 767 AZUR air по техническим причинам застрял в Красноярске и выбыл из строя. Эта проблема вызвала веерные сбои в полетной программе авиакомпании.