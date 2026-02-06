Десятки лыжников зависли над землей на курорте в США

67 человек зависли в десятках метрах над землей из-за неисправного фуникулера на горнолыжном курорте в США. Об этом сообщает ABC News.

Это произошло 4 февраля на туристической базе Гор-Маунтин в Норт-Крике. Механическая неисправность привела к тому, что подъемник встал, а люди застряли в 20 кабинках на высоте до 21 метра. Спасателям потребовалось пять часов, чтобы спустить посетителей. На видео очевидцев попал момент эвакуации лыжников.

Уточняется, что пострадавших нет.

«Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь», — отметил один из потерпевших, 64-летний фельдшер Кевин Болан.

Ранее туристка зацепилась рюкзаком за подъемник в горах Японии. Застрявшую протащило по снегу, а после она повисла в воздухе на канатной дороге. При этом подъемный механизм продолжал работать.