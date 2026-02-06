Российские туристки поплатились за незаконное развлечение на Пхукете. Свой отпуск в Таиланде они изначально решили скрасить не только пляжным отдыхом. Но выбор их пал даже не на что-то из легализованного в королевстве, но запрещенное в РФ. Они решили по-мелкому воровать в магазинах. О том, во что это вылилось редакции TourDom.ru рассказал читатель, причастный к их вызволению из Юго-Восточной Азии.

В декабре на курортный остров вместе отправились 2 женщины, прихватив с собой детей. Та, что помоложе (40 лет) взяла с собой сына-подростка. А ее 60-летняя подруга – внучку. План воровать по-мелкому исключительно ради эмоций, а не из-за нужды (на карте более молодой подружки на тот момент находилось 500 тыс. руб.) был у них изначально – подобным уже занимались на Шри-Ланке.

А вот в новой стране сразу начались проблемы. В уличной лавке быстро поймали за руку старшую подругу. Но удалось откупиться деньгами. Свое дело продолжили в другом магазине. Раз сходили успешно, но во время второго владельцы все зафиксировали на камеры видеонаблюдения. Договариваться не захотели и вызвали полицию.

Так одна из женщин оказалась в камере, оставив 13-летнего сына-подростка одного в стране. По его звонку возникшие проблемы начали решать из России турагент, отец мальчика и нынешний сожитель матери. Мужчины нашли каких-то помощников, которые пообещали за 800 тыс. батов снять все вопросы. Но нужна была наличка здесь и сейчас. Через посредников 1,3 млн руб. перевели и сняли уже в батах. Получив деньги, «доброжелатели» пропали, так и оставив россиянку за решеткой.

А на утро прошел суд – назначили штраф 20 тыс. батов и депортацию. Как объяснил юрист, которого нашли чуть позже, это же решение приняли бы и без баснословных сумм. На следующий день был запланирован вылет, но отправиться в РФ смог только сын и подруга с внучкой. Матери подростка паспорт не выдали, а с сопровождением отправили в Бангкок для дальнейшего выдворения. За это пришлось отдать еще 120 тыс. руб.

В столице Таиланда оказалось, что очередь на депортацию очень большая. Для ускорения понадобилось еще 300 тыс. руб. И купить сам билет за 194 тыс. В Россию женщина улетела лишь 9 января. Из плюсов только то, что все это время новогодних каникул она провела не в тюрьме, что еще больше бы усугубило ощущения, а у знакомых.

Ранее TourDom.ru писал, что российскому туристу в Таиланде грозит депортация из-за выезда на пляж на автомобиле.