Багаж туристов улетел в Хургаду вместо Шарм-эль-Шейха

С 5 января не может получить свой багаж туристка из Москвы, потерявшая его в начале отпуска во время полета в Египет. О ситуации она рассказала редакции TourDom.ru.

Семейная пара, купив пакетный тур, прилетела из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх рейсом UJ 612 авиакомпании AlMasria Universal Airlines. По прибытии оказалось, что у всех пассажиров не прибыл багаж. Туристы написали заявление о пропаже в аэропорту, гид пообещал, что чемодан доставят в отель позже.

Однако его так и не привезли.

«Мы даже сами ездили в аэропорт, ждали представителя авиакомпании, но он к нам не вышел. По итогу весь отпуск провели без вещей, пришлось покупать все в Египте. Потратили кучу денег на средства первой необходимости», - написала туристка.

По прилету в Москву россиянка обращалась в авиакомпанию, а также в турагентство, где покупала тур.

«В AlMasria говорят только на арабском языке и на официальные письма на почту не отвечают. А в турагентстве сообщили, что чемодан находится в Хургаде и даже прислали его фотографию. Переправлять в Москву его, похоже, никто не собирается».

Как пояснили редакции TourDom.ru в AlMasria Universal Airlines, багаж рейса UJ 612 был доставлен из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх с однодневной задержкой из-за технической ошибки аэропортового персонала. Далее его развезли по отелям, всем пассажирам рейса, кроме нескольких человек.

“Авиакомпания отправит багаж этих туристов в Москву с ближайшим доступным рейсом после согласования всех формальностей с ответственными службами аэропортов. Далее его доставят пассажирам по адресам”, - рассказал представитель авиакомпании.

