Пятизвездочный отель на курорте в Швейцарии закрыли за нарушения

Администрация города Кран-Монтана в Швейцарии закрыла пятизвездочный отель на горнолыжном курорте, где в новогоднюю ночь произошел пожар. Тогда погиб 41 человек. Власти выяснили, что в гостинице не соблюдались нормы безопасности, пишет швейцарское издание Blick.

© tourdom.ru

Многочисленные нарушения в Grand Hôtel du Golf & Palace были выявлены еще в августе прошлого года. Последний раз отелю выдали предписание 16 декабря 2025 года. Он должен был его выполнить 15 января, но так этого и не сделал.

После закрытия администрация пообещала найти для выселенных гостей «альтернативные решения» и принять меры, чтобы гостиница снова заработала в ближайшее время.

«Мы сожалеем о неудобствах, вызванных этим решением, и выполним все обязательства, связанные с этой неприятной ситуацией», – говорится в заявлении руководства.

По данным следствия и полиции, пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation из‑за праздничных бенгальских огней. Они были установлены на бутылках шампанского слишком близко к потолку и подожгли звукопоглощающий материал. Это привело к вспышке и быстрому распространению огня. В результате погиб 41 человек, еще 115 получили травмы.

Курорт Кран-Монтана находится на юге Швейцарии на высоте 1500 метров в 2 часах езды от столичного Берна. Он включает около 140 км трасс. Периодически в Кран-Монтане проводятся этапы Кубка мира по скоростному спуску.