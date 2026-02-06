В предпочтениях российских туристов наметился новый тренд

В 2026 году российские туристы все чаще отказываются от привычного отдыха в Турции, выбирая альтернативные направления с сопоставимыми условиями. Об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По словам депутата, среди россиян наблюдается новый тренд, так называемая «усталость от Турции». Туристы ищут те же комфорт и сервис, но в других странах. Основное внимание смещается на Средиземноморье: Египет, Тунис и Марокко, которые способны предложить аналогичные условия отдыха, но меняющиеся впечатления.

Он также отметил рост спроса на новые маршруты. Например, в 2026 году планируется увеличить число рейсов между Москвой и Касабланкой, расширить полеты в Египет с включением в программу Александрии.

При этом интерес к прямому авиасообщению с Россией показывают страны Ближнего Востока – Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман. Саудовская Аравия, в частности, намерена увеличить число рейсов в Москву и расширить географию полетов на Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Сочи. Ожидается, что в 2026 году появится также прямое сообщение с Малайзией.

Несмотря на заявления депутата, Турция по-прежнему остается одним из основных туристических направлений для россиян. В 2025 году, по данным министерства туризма республики, на турецких курортах отдохнули более 9 млн граждан РФ.