Пара в Китае занялась сексом в отеле и нашла себя на порносайте

Пара занялась сексом в отеле в Китае, а спустя три недели нашла себя на порносайте, пишет «Би-би-си».

© Газета.Ru

Житель Гонконга по имени Эрик случайно обнаружил в интернете видеозапись, на которой были запечатлены он сам и его девушка во время пребывания в гостиничном номере в Шэньчжэне. Видео, снятое скрытой камерой, было опубликовано в одном из каналов, распространяющих порнографический контент. Пара не подозревала о съемке и стала жертвой нелегальной индустрии так называемого «шпионского порно».

Как сообщают СМИ, производство и распространение порнографии в Китае официально запрещено, однако скрытая съемка в отелях существует как минимум десять лет. В последние годы проблема стала активно обсуждаться в социальных сетях: пользователи, особенно женщины, делятся советами по поиску миниатюрных камер в гостиничных номерах. Некоторые туристы даже устанавливают палатки внутри комнат, чтобы избежать возможной съемки.

Расследование показало существование целой цепочки участников, включая так называемых «владельцев камер», которые организуют установку оборудования и управляют платформами трансляций. По оценкам СМИ, только один хозяин камеры мог заработать не менее $23 тысяч за год — сумму, значительно превышающую средний годовой доход в Китае.

Правозащитники отмечают, что жертвам все сложнее добиваться удаления таких материалов.