Поведение российского туриста на пляже привлекло внимание властей Таиланда

Отдыхавший в Таиланде российский турист решил покататься по пляжу провинции Пханг Нга на машине и застрял в песке. Об этом сообщает местный новостной портал 77kaoded.

Уточняется, что инцидент произошел 2 февраля в 19:00. 34-летний Георгий Цикоридзе выехал на пляж Натай на арендованном автомобиле и застрял. Транспортное средство удалось вытащить с помощью эвакуатора, однако случившееся получило огласку в соцсетях и привлекло внимание местных властей.

Цикоридзе нашли и попросили явиться к следователю. Там он признался в содеянном и был оштрафован на 5 тысяч бат (12 тысяч рублей). Кроме того, полиция подготовит отчет о случившемся и передаст его в иммиграционное управление.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года власти Таиланда депортировали 20 россиян, большинство из которых нарушили правила пребывания в стране.