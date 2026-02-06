Минтранс предложил запустить рейсы между Россией и Бразилией

Россия выступила с инициативой запустить прямое авиасообщение с Бразилией. Как сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин, при достижении соответствующих договоренностей наиболее вероятным сценарием станет выполнение рейсов именно бразильскими авиакомпаниями.

По словам главы Минтранса, Москва готова создать для перевозчиков максимально благоприятные условия для работы на российском рынке. Тема прямых перелетов обсуждается в числе приоритетных в ходе визита председателя правительства Михаила Мишустина в Бразилию, где проходит VIII заседание межгосударственной комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

При этом конкретные сроки возможного запуска рейсов пока не определены. Как отметил Андрей Никитин, дальнейшее продвижение вопроса во многом зависит от позиции бразильской стороны. Москва, по его словам, готова приступить к реализации проекта в любой момент, однако партнеры проявляют осторожность из-за возможных санкционных рисков.

Министр подчеркнул, что пассажиропоток между двумя странами уже существует, несмотря на отсутствие прямых рейсов, и выразил надежду, что это станет дополнительным аргументом в пользу запуска авиасообщения.