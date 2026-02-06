Эффектное селфи в Таиланде стало последним в жизни российского туриста

Московский бизнесмен погиб на острове Самуи в Таиланде, пытаясь сделать эффектное селфи. Он подошел слишком близко к краю смотровой площадки «На Пхра Лан», оступился и сорвался со скалы.Его тело заметили другие туристы – они тоже фотографировались в этом месте. Погибшего нашли лежащим на камнях у подножия скалы, примерно в 20 метрах от смотровой площадки, пишет Bangkok Post. По словам следователей, у него была серьезная травма головы и ссадины на теле. В правой руке он сжимал сломанную ветку. Видимо, турист схватился за нее во время падения, предположили в полиции. Рядом лежала сумка с паспортами и ключом от отеля.

По данным Mash, погибший – московский бизнесмен Ильяр Б. Признаков борьбы или других доказательств насильствнной смерти правоохранители не обнаружили.

Селфи в опасных местах нередко приводят к трагическим последствиям. В Индии молодой парень решил сфотографироваться на крыше поезда и погиб от удара током от контактной сети. В США мужчина делал селфи с заряженным пистолетом и случайно нажал на спуск – летальный исход. В Испании турист сорвался со скалы, пытаясь повторить фото популярного блогера. В Португалии пара погибла, упав со скалы, пока пыталась сделать совместное селфи на фоне океана.

В России тоже немало таких примеров. В Москве подросток сорвался с крыши многоэтажного дома в центре города, когда пытался сделать селфи на фоне городского пейзажа. А в Санкт-Петербурге группа молодых людей поднялась на стройку, чтобы сфотографироваться, и один из них упал с верхнего этажа.