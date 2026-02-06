Турпоток из России в Гонконг вырос за год на 25%

Туристический поток из России в Гонконг в 2025 году достиг 164 тыс. человек – на 25% больше, чем годом ранее. Одной из главных причин стало введение безвизового режима между Россией и материковым Китаем, а также возобновление прямых авиарейсов между Москвой и Гонконгом.

Отмена виз повысила привлекательность маршрутов, которые совмещают поездки по основной части китайской территории и Гонконгу. Основная доля туристов приезжает именно в рамках таких туров, рассказала ТАСС заместитель исполнительного директора местного Совета по туризму Бекки Ип.

Турпоток из России ограничивают визовые правила: россияне могут находиться без визы в материковом Китае до 30 дней, а в Гонконге – только 14. На вопрос, можно ли в будущем увеличить этот срок, Бекки Ип ответила, что пока у нее нет информации о сроках принятия такого решения. При этом она выразила надежду, что правила будут упрощаться.

За последние 3 года количество российских туристов, посетивших Китай, выросло в 2,7 раза. Если в 2023 году этот показатель составил около 734 тыс. человек, то в 2025-м, по предварительным данным, он превысил 2 млн.

Как рассказывал ранее «ТурДом», приток гостей из России обеспечил основную часть роста туротрасли на китайском острове Хайнань. В 2025 году туда приехало более 500 тыс. россиян, что на 20% больше, чем годом ранее. Турпоток в Шанхай вырос в 1,6 раза – до 385 тыс. человек.