Вместо Москвы самолет с кубинского курорта приземлился в Гаване

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV 6928 Варадеро – Москва, через полчаса после вылета с курорта совершил промежуточную посадку в Гаване. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, отправили борт только через 4,5 часа.

По сведениям сервиса flightradar24.com, Boeing 777 вылетел из Варадеро по расписанию, 5 февраля в 19:43 по местному времени (в 03:43 6 февраля мск). А уже в 20:11 приземлился в кубинской столице.

По дальнейшему маршруту лайнер повез пассажиров лишь в 01:23. Его прибытие в Москву ожидается с 5-часовым опозданием: в 21:02 вместо 16:00.

По словам одного из пассажиров этого рейса, внеплановая посадка состоялась из-за необходимости дозаправки лайнера.

«В Варадеро топливо закончилось. В Гаване через какое-то время пилот вышел на связь, пояснил, что еще не начали заправлять. Несколько часов просидели в салоне самолета в ожидании», – написал он в соцсетях.

На расписании других рейсов задержка FV 6928 никак не отразилась. Ближайший вылет из Москвы в Варадеро у авиакомпании «Россия» состоится по графику – 7 февраля в 09:40.

Ранее TourDom.ru писал, что за 9 месяцев 2025 года турпоток из России на Кубу сократился в полтора раза. Из-за недостаточной загрузки авиакомпании сократили чартерные рейсы из Москвы в Варадеро.