Почему стало опасно ездить в Бенин

Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Бенин без крайней необходимости. Ведомство беспокоится за безопасность сограждан в этой стране из-за попытки госпереворота. На фоне событий зафиксированы террористические акции экстремистов в северных районах этой страны. Местные правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется прибытию и перемещению по ее территории иностранцев.

Массовым для россиян это направление, конечно, не назовешь. Но любители экзотики, которые хотели познакомиться с особенностями культуры и традиций Африки выбирали его регулярно. Как правило, посещение Бенина ввиду удаленности и ограниченного досуга обычно вписывалось в тур по континенту, куда включалось сразу несколько стран. Такие предлагают и сейчас – расходы в районе 1 млн на человека.

Иностранцы едут в африканскую страну по нескольким причинам. Безусловно, за культурным и историческим наследием. Страна богата традициями народов йоруба, фонго и других. В стране можно увидеть исторические памятники, крепости и музеи. Погрузиться в особенности религии вуду. Путешественники интересуются блюдами местной кухни и торговлей ремеслами.

Обязателен к посещению Абомей – древняя столица королевства Дагомея с дворцами, входящими в список ЮНЕСКО. Ойо – город с музеями и рынками, важный центр культуры народа йоруба. Ганвье – поселение на сваях посреди озера Нокуэ, куда добираются на лодке.

Безусловно привлекает природа – национальные парки и заповедники предлагают сафари. Один из них Пенджари – место для сафари, где можно увидеть слонов, львов и антилоп.

Пляжный отдых тоже в почете, ведь страну омывает Атлантический океан с его длинными песчаными пляжами. Котону – главный туристический центр с отелями у моря. Гранд-Попо – место для спокойного отдыха, прогулок вдоль океана и наблюдения за природой.

