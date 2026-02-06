Вьетнам: как подобрать курорт и спланировать поездку с максимальной выгодой

Вьетнам стал настоящим хитом среди российских туристов, войдя в топ-5 направлений для отдыха в любое время года. На фоне этого бума эксперты рассказали, как подобрать курорт и спланировать поездку с максимальной выгодой в 2026 году – от сезонности до лайфхаков с перелетами.

© РИА "ФедералПресс"

Главный хит для большинства

Курорт Нячанг / Камрань – абсолютный лидер, собирающий около 2/3 всех российских туристов во Вьетнаме. Его преимущество – практически круглогодичный сезон – неудачно только дождливое время с середины декабря по февраль.

Ключевой тренд – развитие района Камрань с современными отелями «все включено», аквапарками и анимацией, что сделало Нячанг идеальным для семейного отдыха. Благодаря демократичным ценам более 70 % россиян здесь селятся в отелях 5*.

Курорт предлагает отличный пляжный и курортный отдых (острова, СПА, аквапарки), но небогат на исторические достопримечательности рядом. Для экскурсий к древностям придётся лететь или ехать в другие регионы.

Райские пляжи

Остров Фукуок – это премиальный «зимний» курорт для ценителей тропических пейзажей. Высокий сезон здесь длится с ноября по апрель: в это время море спокойное, а вода прозрачная, создавая идеальные условия для пляжного отдыха и дайвинга. С мая по октябрь на острове сезон дождей — цены падают, но частые ливни и волны могут помешать отдыху.

Главные нюансы Фукуока – его цена и популярность. По данным туроператоров, все здесь стоит на 15-20 % дороже, чем в Нячанге. А в пик сезона (декабрь-февраль) из-за ажиотажа и ограниченного числа отелей бывают сложности с подтверждением бронирований.

Бюджетно и для серферов

Муйне / Фантьет – фактически, это два слившихся поселка с единой инфраструктурой. Лучшее время для поездки – когда сухо и ветрено – с ноября по апрель. С мая по октябрь начинаются дожди, а летом море часто мутнеет из-за водорослей. Курорт сохраняет статус мекки для серферов и кайтеров и славится одними из самых демократичных цен во Вьетнаме.

Однако эксперты отмечают, что на фоне растущей популярности Нячанга, Фукуока и Дананга он теряет позиции. Причины – устаревший отельный фонд, длительная дорога (4–6 часов трансфера от аэропортов) и главная проблема последних лет — активное размывание пляжа, из-за которого некоторые отели остались без собственной береговой линии.

Летняя культурная столица

Дананг, считавшийся прежде «европейским» курортом, быстро набирает популярность у россиян. Это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить пляжный отдых на чистых протяженных пляжах с насыщенной экскурсионной программой. В радиусе всего часа езды отсюда находятся объекты всемирного наследия: древняя императорская столица Хюэ, атмосферный город-музей Хойан и живописные Мраморные горы.

Курорт отличается высоким уровнем сервиса и обилием отелей международных сетей. Однако ключевая особенность – логистика. Пока запущены только чартеры с Дальнего Востока.

Рядом с мегаполисом

Вунгтау – новый и перспективный для россиян «внутренний» курорт, набирающий популярность. Это типичный зимний вариант: лучшая погода стоит с ноября по апрель. Он предлагает все необходимое для спокойного отдыха: развитую инфраструктуру, добротные отели и широкие песчаные пляжи.

Главное преимущество Вунгтау — близость к Хошимину (всего 2-3 часа пути). Это позволяет легко совместить пляжный релакс с насыщенной городской программой: шоппингом, гастрономией и ночной жизнью мегаполиса.

Море здесь часто бывает более мутным и не таким живописным, как на островных курортах вроде Фукуока. Это цена за близость к большому городу и материковое расположение.

Советы по перелету и экономии

По информации АТОР, горящих туров во Вьетнам практически нет, особенно в высокий сезон, и в 2026 году эта ситуация не изменится. Прямые рейсы раскупаются быстро. Основная рекомендация – бронировать путевку заранее, за 4–6 месяцев. Это позволяет закрепить хорошую цену на момент выгодного курса валют и выбрать лучшие номера в отелях.

Чтобы сэкономить на перелете, стоит рассмотреть рейсы с пересадкой в Китае. Это самый доступный вариант для Нячанга, Фукуока, Вунгтау и Муйне. Пересадка в безвизовом Китае не требует оформления документов и помогает сократить бюджет поездки на существенную сумму – иногда до сотни тысяч рублей. Наиболее удобными хабами являются Гуанчжоу и Чэнду.

Отдельного внимания заслуживают сложные и комбинированные туры, например, wellness-программы или маршруты, где пляжный отдых сочетается с экскурсиями в Ханой или Хошимин. Такие предложения часто оказываются выгоднее стандартных пакетов, но их нет в открытом поиске.