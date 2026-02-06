Десятки туристов пострадали от нападения пираний на пляже в Аргентине

Пираньи напали на туристов, купавшихся в реке Парана недалеко от города Виктория в Аргентине. Пострадали по меньшей мере 40 человек, в том числе дети. У некоторых их них хищные рыбы вырвали куски мяса, один человек лишился пальца, пишет The Sun.

© tourdom.ru

Местные органы здравоохранения сообщили, что в отделение неотложной помощи больницы имени Фермина Салаберри поступили десятки людей с серьезными травмами.

По словам спасателей, люди заходили в реку в запрещенных местах, несмотря на предупреждающие знаки. После нападения местные жители обратились к властям с просьбой установить вдоль побережья защитную сетку высотой 2 метра с цепями и буями, чтобы обеспечить безопасность на пляжах.

Специалисты предупредили, что обычно пираньи нападают на мелководье. Они активизировались из-за низкого уровня и высокой температуры воды в реках Аргентины.

Ранее были зафиксированы случи гибели людей от нападения хищных рыб. Один из самых известных произошел в 2013 году в Боливии, недалеко от города Росарио-дель-Ята. Группа людей переправлялась через реку, когда на них напала стая пираний. В результате несколько человек погибли. Другой трагический эпизод был в Аргентине в 2015 году в провинции Корриентес. Во время рождественских праздников тысячи людей купались в реке Парана. От укусов пострадали десятки людей, по меньшей мере 2 человека скончались от полученных травм. А в соседней Бразилии их жертвой стал маленький ребенок, упавший в реку рядом со своим домом.