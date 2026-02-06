В России официально откроются японские визовые центры

Ожидается, что это значительно упростит процедуру получения въездных документов. Японское посольство официально откроет визовые центре в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля. В столице приём и выдача документов будет производиться по адресу Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, а в Петербурге – на Стремянной улице, дом 21/5.

В консульском отделе посольства Японии в Москве уточнили, что для граждан Российской Федерации, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно, однако необходимо оплатить визовой сбор в размере 970 рублей за каждого заявителя.

Минимальный срок подготовки документов составит от четырёх рабочих дней. Однако подавать документы рекомендуется за несколько недель до планируемой поездки.

