Депутат считает, что российские туристы устали от Турции

Российские туристы в 2026 году предпочитают Турции другие направления со схожими условиями для отдыха. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

"Интересный тренд наступившего года - "усталость от Турции". Запрос на "все то же самое, но где-то еще" способно удовлетворить Средиземноморье: Египет, Тунис, Марокко", - сказал депутат, добавив, что в 2026 году увеличится число прямых рейсов между Москвой и Касабланкой, появится рейс из Санкт-Петербурга, а к традиционным направлениям в Египте добавится Александрия.

При этом, отметил Тарбаев, повышенный интерес к расширению прямого авиасообщения с Россией проявляют такие ближневосточные страны, как Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия. В частности, в 2026 году Саудовская Аравия планирует увеличить количество рейсов в Москву и расширить географию полетов на Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, ожидается установление прямого авиасообщения с Малайзией.