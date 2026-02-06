Тело российской туристки третью неделю не могут вернуть из Египта на родину

Гражданка России скончалась во время отдыха в Египте после ужина в ресторане пятизвездочного отеля. Тело погибшей уже третью неделю не удается доставить на родину из-за сложностей с переводом средств за границу.

Как сообщает SHOT, 69-летняя жительница Самарской области Татьяна Ивановна впервые выехала за пределы России. Вместе с подругой она остановилась в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе. В день заселения туристки поужинали морепродуктами, креветками в кляре и кальмарами. На следующее утро у женщины резко ухудшилось самочувствие: появились высокая температура, рвота и диарея. В течение 2 дней она пыталась справиться с недомоганием самостоятельно, однако состояние продолжало ухудшаться, после чего ее госпитализировали.

По результатам обследования врачи выявили у пациентки воспалительный процесс, вызванный бактериальной инфекцией. Также были зафиксированы тяжелая форма анемии и токсическое поражение печени – уровень билирубина превышал норму почти в 10 раз. В дальнейшем у женщины развились кровавая рвота, септический шок и полиорганная недостаточность. Несмотря на усилия медиков, спустя 12 дней пребывания в больнице пациентка скончалась.

Стоимость лечения составила около 28 тыс. долларов (2,1 млн руб.). Таких средств у туристок не было, и медицинская помощь оказывалась за счет клиники. По словам врачей, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, однако из-за образовавшейся задолженности госпиталь отказался выдать официальное медицинское заключение. Страховая компания выразила готовность оплатить транспортировку тела в Россию, но только после погашения долга перед больницей.

Необходимую сумму удалось собрать жителям поселка Мирный Самарской области, откуда родом погибшая. Однако родственники столкнулись с проблемами при переводе денег за рубеж и обратились за содействием в российское консульство. В настоящее время тело и личные вещи умершей остаются в египетском госпитале, при этом за их хранение ежедневно начисляются дополнительные расходы.