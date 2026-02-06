«Крысы — хозяева района». Путешественник перечислил минусы Нью-Йорка

Путешествующий по США российский тревел-блогер Александр побывал в Нью-Йорке и описал этот город словами «крысы — хозяева района». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, Нью-Йорк развенчивает иллюзии об Америке. Он отметил, что город пахнет нечистотами, а скопление мусорных пакетов на тротуарах — норма.

«После этого разговоры про "в США все чисто и аккуратно" вызывают только усмешку», — добавил россиянин.

Турист отметил, что жизнь в этом городе разительно отличается от быта в остальных муниципалитетах Соединенных Штатов, поэтому оценивать по нему жизнь всей страны не имеет смысла. Блогер объяснил, что закрепиться в «Большом яблоке» очень сложно, из-за «безжалостной» системы.

«Мы видели людей, которые приехали "покорять" и остались курьерами, официантами, таксистами. Если после Нью-Йорка ты все еще хочешь жить в США — значит, ты готов к реальности, а не к кино», — заключил блогер.

Ранее во время туристической поездки по Америке Александр пришел к выводу, что страховка в США — стиль существования. Он отметил, что американцы «за любую мелочь могут подать в суд».