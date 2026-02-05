Россияне стали зимой планировать летний отдых на Мальдивах

Российские туристы охотнее планируют летний отдых на Мальдивах – эту тенденцию сегодня обсудили на PAC Premium workshop в столичном отеле Carlton. Как рассказал руководитель туроператора PAC Group Илья Иткин, Мальдивы возглавляют зимний топ продаж, причем в начале года заметен устойчивый рост бронирований на большую глубину.

© globallookpress

«Есть отели, в которых уже сейчас заканчиваются номера на август, например Sun Siyam Iru Fushi», – пояснил Илья Иткин.

Он привел несколько причин. Во-первых, туристы поняли – отдыхать на Мальдивах можно круглый год, а не только зимой. Во-вторых, распробовали спецпредложения от отелей, которые активно выходят как раз на летний период. В-третьих, меняется сам продукт. Появляются все новые и новые отели, причем ориентированные на разную аудиторию туристов. Это и «тяжелый люкс» – резорты 5* именитых брендов, и более демократичные гостиницы. Спросу также способствует разнообразие вариантов перевозки из России – есть прямые рейсы «Аэрофлота» и большое количество вылетов иностранными компаниями со стыковкой.

Руководитель мальдивского направления туроператора, Ольга Цыганова, добавила – если раньше на островах отдыхали в основном романтики-молодожены и дайверы, то в последние годы становится больше семей с детьми, так как для них появились подходящие отели с разнообразными развлечениями и на «все включено». В частности, Siyam World. В ближайшие несколько лет на Мальдивах ожидается целый ряд громких премьер от известных брендов – Alantis, Maxx Royal.

Представители турагентств подтверждают, что рост интереса к раннему бронированию туров на Мальдивы со стороны семейной аудитории действительно заметен. Это связано с тем, что отдых на более массовых выездных направлениях летом значительно дорожает, а на Мальдивы, наоборот, можно поймать спецпредложения. Причем не только со стороны отелей, но и от авиакомпаний.

«Если планировать отдых заранее, то выше шанс найти хороший вариант, например, от "Аэрофлота". Когда куплены недорогие билеты, то можно уже смело выбирать отель», – отметила Ольга Беленко («АОА тур»).

По ее словам, бюджет недельного тура для двоих летом начинается от 450 тыс. руб. И те, кто выбирает между Мальдивами или какой либо другой страной, часто в итоге едут именно на острова, так как «хотят чтобы было красиво, но при этом считают копеечку».

Ранее мы опубликовали рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Мальдивам – о том, каким компаниям турагенты доверяют отдых своих клиентов, читайте в онлайн-журнале.