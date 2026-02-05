Россиянину грозит депортация из Таиланда: что произошло

Российскому туристу грозит депортация из Таиланда за езду по пляжу на арендованном автомобиле. Инцидент произошел вечером 2 февраля в провинции Пхангнга, пишут тайские СМИ.

Мужчина на оранжевом пикапе выехал на пляж Натай, где его машина застряла в песке. Водитель обратился за помощью к находившейся неподалеку женщине, которая вызвала эвакуатор. Вскоре россиянином заинтересовалась полиция.

По данным правоохранителей, нарушителем оказался 34-летний гражданин РФ по имени Георгий Цикоридзе. При наличии международных водительских прав он арендовал авто в городе Пхукет. После инцидента турист признал вину и согласился оплатить штраф в размере 5 тыс. батов «за нарушение общественного порядка».

Этот участок побережья считается охраняемой территорией. По тайским законам движение автотранспорта по пляжам запрещено, за исключением служебных машин или во время разрешенных мероприятий. Ограничения связаны с безопасностью отдыхающих и предотвращением разрушения береговой линии. Кроме того, здесь регулярно откладывают яйца морские черепахи, которые находятся под охраной и относятся к уязвимым видам.

Несмотря на оплаченный штраф, материалы о противоправных действиях направлены полицией в Иммиграционное управление провинции Пхукет для принятия дальнейших мер. Российскому туристу грозит выдворение из страны и последующий запрет на въезд.