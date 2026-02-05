Посольство Канады объяснило прекращение выдачи виз на территории России

Канадские визовые центры в России с 28 января перестали принимать у россиян документы на визы из-за сокращения расходов на содержание иммиграционного офиса Москве, сообщили в посольстве Канады.

Закрытие офиса – часть общегосударственной кампании по модернизации работы правительства и оптимизации затрат. Речь идет о так называемом Всеобъемлющем обзоре расходов (Comprehensive Expenditure Review, CER), который содержится в федеральном бюджете Канады на 2025 год и сейчас поэтапно реализуется, пояснили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что программа CER нужна для того, чтобы канадское правительство сосредоточилось на своих ключевых приоритетах и отказалось от второстепенных расходов.

Как писал ранее «ТурДом», визовые центры продолжают принимать россиян для сдачи биометрических данных. Само заявление на визу можно отправить онлайн, но, чтобы ее вклеить в паспорт, придется переслать его в один из визовых центров за границей. В качестве ближайших вариантов заявителям рекомендуют рассматривать офисы в Алматы и Астане (Казахстан), Баку (Азербайджан), Бишкеке (Кыргызстан) и Душанбе (Таджикистан).