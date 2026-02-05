Российское турагентство обмануло клиентов на сотни тысяч рублей

Российское турагентство «Хоттур.рф» обмануло своих клиентов на сотни тысяч рублей и подало документы на ликвидацию юрлица. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В августе 2025 года жители столицы забронировали у данного туроператора путешествие в Азию. Компания предоставила листы бронирования и название отеля, но не выслала билеты. За два дня до вылета, 25 декабря, туристам заявили, что тур в Таиланд отменен. Россиянам предложили перебронировать поездку или оформить возврат.

Путешественники выбрали деньги, но агентство до сих пор не вернуло их, а его сотрудники перестали выходить на связь. Уточняется, что от действий оператора пострадали пять жителей Москвы, которые перевели за несостоявшиеся поездки около 400 тысяч рублей. При этом в ноябре компания решила официально прекратить работу. На данный момент москвичи готовят коллективную жалобу.

Ранее российское турагентство из Санкт-Петербурга оставило клиентов без отпуска и денег. Одна из жертв мошенников, Татьяна, рассказала, что внесла полную предоплату в размере 200 тысяч рублей за отдых в Турции. Она пыталась связаться с турагентством для уточнения деталей, но на звонки не отвечали даже основатели бизнеса.