У россиян, летающих в Японию через Китай, появилась новая проблема

Из-за отмен рейсов китайских авиакомпаний в Японию у туристов из России появилась новая проблема. Если раньше был риск просто не улететь в желаемое путешествие, то теперь к этому приплюсовалась еще и возможность потерять деньги, так как возвращать их на российский счет перевозчики из КНР не готовы.

© tourdom.ru

Большинство туристов покупали билеты через посредников. На первых этапах, когда отмен было не так много, а альтернативых рейсов в достатке, агенты меняли билеты и все вопросы снимали. Далее когда пошли повторные отмены уже перенесенных вылетов, стало сложнее. И порой пассажирам вынужденно приходится выходить на прямой диалог с перевозчиком: «2 дня ждала от агрегатора ответа, в итоге сказали, что вариантов замены нет на нужную дату. А в системе бронирования авиакомпании места есть – там за 10 минут все сделали». «Нам билетный агент делал замену 10 дней. После второй отмены сразу пошли напрямую к авиакомпании, потому что нервов еще ждать уже бы не хватило. Сразу предупреждают, что менять/возвращать по своей инициативе бесплатно нельзя, а деньги могут вернуть только на их карту», – делятся туристы в соцсетях.

Увы, такие предупреждения получили не все. У некоторых диалог автоматически перешел на уровень авиакомпании, хотя они писали в техподдержку посредника. Чаще всего такая неожиданность происходит, если турист менял не просто даты, но еще и маршрут.

Вариант с китайской картой, оформленной на другого человека не подойдет – только личный пластик на имя пассажира. Alipay, к которому прикручена иностранная карта, тоже не устраивает.

Как объясняют эксперты, перевозчики действуют согласно порядкам, которые действуют в их стране:

«Когда билет переоформляется напрямую в системе авиакомпании, то исходный продавец билета дальше процесс уже не контролирует. Такие обмены считаются новой финансовой операцией. Старый билет закрывается, новый выпускается. Кроме того, может использоваться внутренний тариф авиакомпании. Возврат идет по правилам самой компании и дальше все упирается в то, могут ли они технически и готовы ли возвращать деньги на карту, выпущенную не в Китае».

Ситуация близка к патовой, но все-таки у туристов, оказавшихся в подобных ситуациях, есть варианты дальнейших действий. В подобных случаях предлагают давить на то, что платили некитайской картой и требовать возврата согласно международной практике на карту, с которой была оплата. Другой вариант – настаивать на возврате ваучером авиакомпании. Ну и еще остается чарджбэк через банк:

«Когда происходит отмена по вине авиакомпании, услуга не оказана, а других вариантов вернуть деньги нет, то собираете переписки с техподдержкой и несете все это в банк, чтобы отменить платеж».

Напомним: россиянин может оформить банковскую карту в Китае, но для этого помимо личного присутствия требуется еще и наличие законных оснований для пребывания – ВНЖ, рабочая или учебная виза. У туристов, которые собирались лететь через КНР транзитом, ничего этого нет.

