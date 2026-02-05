Российским туристам в Китае доступен новый способ оплаты покупок

Российским туристам в Китае стал доступен новый способ оплаты покупок. Об этом сообщили в посольстве России в КНР.

© Российская Газета

Это стало возможным благодаря новому приложению Nihao China, в переводе - "Здравствуй, Китай!". Оно позволяет привязать карту UnionPay и оплачивать покупки по QR-кодам WeChat и Alipay на местном рынке. Также с его помощью можно платить за услуги общественного транспорта.

В посольстве подчеркнули, что в Китае около 86 процентов операций осуществляется при помощи сканирования QR-кодов. Все реже жители и гости Поднебесной пользуются наличными деньгами, банкоматами и банковскими картами.

Зарегистрироваться в приложении Nihao China можно по номеру телефона, к которому привязана банковская карта. Программа пока доступна только на китайском и английском языках, но в ближайшем будущем ожидается и русскоязычная версия.