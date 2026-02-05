Туристов в Таиланде оставят без алкоголя

Власти Таиланда введут временный общенациональный запрет на продажу алкоголя в связи с проведением досрочных парламентских выборов. Об этом сообщила туристическая полиция страны, отдельно обратив внимание иностранных гостей на новые ограничения.

Ограничения будут действовать в течение суток, с 18:00 субботы, 7 февраля (14:00 мск). В этот период на всей территории королевства будет запрещена продажа и распространение любых алкогольных напитков. Мера затронет минимаркеты и супермаркеты, рестораны, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения, а также мероприятия, связанные с реализацией алкоголя.

В туристической полиции подчеркнули, что запрет обязателен как для местных жителей, так и для туристов. За его нарушение предусмотрена ответственность в соответствии с законом – штраф до 10 тыс. батов (около 314 долларов), тюремное заключение сроком до 6 месяцев либо сочетание этих мер. Иностранным туристам рекомендовано учитывать ограничения при планировании отдыха и проявить понимание в период голосования.

«Мы призываем граждан и гостей страны соблюдать установленные правила, чтобы выборы прошли спокойно, прозрачно и честно», – отметили в полиции.

Досрочные выборы в Палату представителей Национальной ассамблеи Таиланда назначены на 8 февраля 2026 года. Соответствующее решение было принято после того, как король Маха Вачиралонгкорн (Рама X) утвердил роспуск нижней палаты парламента по запросу премьер-министра Анутхина Чанвиракуна.