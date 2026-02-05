Российские туроператоры предложили отменить визовый режим с Индией. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По его словам, для россиян процедура оформления визы в Индию довольно простая: процесс проходит в электронном формате и не требует длительной процедуры подготовки документов. При этом Мурадян отметил, что отмена виз может произойти только на взаимных условиях.

Уточняется, что ежегодно с туристическими целями за границу путешествует около 150 миллионов граждан Индии. Вице-президент АТОР считает, что потенциал России, как безвизового направления, может привести к расширению авиасообщения.

«Другое дело, что риски миграции остаются крайне высокими и социальное расстояние в Индии довольно большое, но при этом, по моим оценкам, даже если из 150 миллионов, хотя бы один-два процента к нам приедут, это уже будут очень-очень внушительные цифры по сравнению даже с китайским рынком», — отметил Мурадян в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

Ранее стало известно, что безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать в конце февраля — начале марта. По оценкам представителей туристической отрасли, его запуск может значительно увеличить поток туристов из Саудовской Аравии в Россию и усилить позиции страны на международном туристическом рынке.