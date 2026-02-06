Фестиваль сакуры в Японии отменили из-за поведения туристов

Власти города Фудзиёсида недалеко от горы Фудзи отменили фестиваль цветения сакуры в парке Аракураяма Сэндзэн из-за того, что туристы мусорили и справляли нужду на улицах.

Это мероприятие, которое длится несколько недель, проводится уже 10 лет и ежегодно привлекает около 200 тыс. туристов, но в этот раз жалобы местных жителей вынудили администрацию отказаться от продолжения праздника, пишет The Guardian.

Гости города шумели и мусорили, без разрешения заходили в частные дома, чтобы воспользоваться туалетом, а некоторые справляли естественные надобности прямо во дворах. Кроме того, местные жители стали беспокоиться за своих детей – им приходилось идти в школу по проезжей части из-за толп путешественников, заполнивших тротуары.

«Чтобы защитить достоинство и среду обитания наших граждан, мы решили отменить фестиваль, который проводился в течение 10 лет», – заявил мэр Фудзиёсиды Сигэру Хориути

Чтобы справиться с наплывом людей, городские власти планируют усилить меры безопасности, организовать временную парковку и установить переносные туалеты.

Подобные жалобы на поведение туристов регулярно возникают и в других городах мира, особенно там, где туристический поток превышает возможности городской среды.

За рубежом

В Венеции претензии касаются мусора, шума в ночное время, купания туристов в каналах, использования улиц и лестниц как мест для пикников и туалетов. Власти города вводили штрафы за сидение на памятниках и за передвижение в купальных костюмах вне пляжей. В Барселоне жители центральных районов неоднократно протестовали против туристов, обвиняя их в шумных вечеринках, порче подъездов, неуважении к частной собственности. В Амстердаме жалобы были связаны с «пьяным туризмом». Местные жители указывали на агрессивное поведение гостей, уличные драки и ночной шум. Городские власти запускали кампании, призывающие туристов «вести себя прилично», и ограничивали работу баров и экскурсий в центре. В Киото местные жители и власти выступали против навязчивого поведения туристов, которые фотографировали гейш без разрешения, перекрывали улицы и вторгались в частные дворы.

В России

В России подобные проблемы также фиксируются в туристически популярных местах. В Санкт-Петербурге жители исторического центра неоднократно жаловались на шумные ночные экскурсии, алкогольные вечеринки во дворах-колодцах, мусор и использование подъездов и арок как общественных туалетов. На Байкале, особенно на острове Ольхон, местные жители и экологи регулярно сообщают о проблемах, вызванных туристами: оставленный мусор, разрушение береговой линии, использование природных территорий в качестве туалетов и повреждение священных для местного населения мест. В Дагестане, в районах популярных природных достопримечательностей, таких как Сулакский каньон, местные жители высказывали недовольство несанкционированными стоянками, мусором, нарушением традиционных норм поведения и проникновением туристов на частные территории.