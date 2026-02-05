Цены на отели в Грузии выросли за год на 10%

Средняя стоимость номера в отелях уровня от трех звезд и выше в Грузии выросла в январе на 10,4%, а хостелы и гостевые дома подорожали на 4,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Об этом говорится в исследовании центра PMC.

В гостиницах 3* в январе за номер в среднем просили 152 лари (около $56), в категории 4* — 229 лари ($85). Самым дорогим сегментом традиционно оказались 5-звездочные отели, где цена достигла 416 лари ( $155). Гостевые домах подорожали до 107 лари за ночь (примерно $40). Общий индекс за год вырос на 8,9%.

Если смотреть по регионам, то самые высокие средние цены на гостиницы 5* зафиксированы в Мцхета-Мтианети — 1 016 лари ($378). В Тбилиси стоимость ночевки в этом сегменте составила 535 лари ($199), а в Кахетии — 518 лари ($192).

Вместе с тем, по сравнению с декабрем 2025 года номера подешевели практически во всех категориях. Индекс цен на 3-, 4- и 5-звёздочные отели снизился на 2,3%, а на гостевые дома еще заметнее — 5,7%.

Мониторинг проводился в 10 регионах Грузии и в Тбилиси. Средние цены рассчитаны на основе стоимости стандартных двухместных номеров. В отчет вошли 568 отелей уровня 3,4 и 5 звезд, а также 371 семейная гостиница. При этом учитывались только те отели, которые были доступны для бронирования в текущем месяце.