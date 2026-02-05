Туристам предложили скидки на билеты в Стамбул, Сочи и Калининград

Nordwind Airlines объявила распродажу на рейсы с февраля по май за исключением периода майских праздников. Скидки пообещали до 20%. Редакция TourDom.ru по традиции проверила, выгодны ли эти варианты для туристов.

Международных маршрутов по акции заявлено не густо. А точнее говоря один: Казань – Стамбул. В феврале в крупнейший мегаполис Турции можно улететь за 5–8 тыс. Самые низкие ценники в середине этого месяца – например, 11 февраля есть вариант за 5,7 тыс. без багажа. Обратно через неделю – за 7,8 тыс. В отдельные дни схожие предложения есть у «Победы» – так round trip 13–20 февраля обойдется в 13,6 тыс., что всего сотней больше.

В акции участвует много маршрутов в Сочи. Так в феврале из Петербурга предлагают one way от 6,3 тыс. У «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» в те же даты билет от 9 тыс. Из Екатеринбурга в марте-апреле можно найти варианты от 8,3 тыс. Близкие к этому уровню ценники предлагает только «Победа».

У москвичей есть вариант дешево отправиться в Калининград после майских праздников: вылет 14 мая, например, за 4,6 тыс. Примерно тот же прайс только у «Победы», остальные авиакомпании заметно выше. Обратные билеты в акции не участвуют. Поэтому у лоукостера при покупке round trip будет преимущество примерно в пару тысяч – 9,3 тыс. против 11,6.

