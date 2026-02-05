Задержка рейсов в Камрань из Перми и из Камрани во Внуково растянулась на сутки с лишним

Авиакомпания AZUR air продолжает устранять последствия сбоя в расписании, который произошел из-за поломки самолета. Вчера, напомним, проблемы возникли с рейсом ZF 2671 из Красноярска на Фукуок. Пассажиры не могли вылететь больше суток из-за поломки самолета и отправились на курорт только сегодня в 09:35 резервным бортом. Однако при этом возникли сложности у туристов, которые вылетают в Камрань из Перми (рейс ZF 2563). Их вылет перенесли с 21:15 4 февраля на 01:20 6 февраля – боинг, который должен был доставить пермяков во Вьетнам, как пояснили редакции в AZUR air, перенаправили на выручку туристам из Красноярска.

Еще одна существенная задержка – больше суток – у рейса ZF 2504 из Камрани во Внуково. Его ждали в Москве сегодня в 19:30, но прибудет он только завтра в 21:35. Кроме того, опаздывают самолеты с Фукуока в Красноярск (ZF 2674 и ZF 2672), в Новосибирск (ZF 2648), с Пхукета в Тюмень (ZF 2960). «Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – добавил представитель авиакомпании.

Ранее мы написали, что после проблем с самолетами авиакомпания AZUR air объявила о корректировке расписания – программа полетов сократится на 5–6% за счет рейсов в Таиланд, которые выполняются на Boeing 767.