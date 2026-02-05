Россиянки назвали самые желанные страны для путешествий

Аналитики сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет» назвали самые желанные направления для путешествий у россиянок. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, каждая третья соотечественница (32 процента участниц опроса) призналась, что хотела бы посетить Европу. На втором месте в рейтинге оказались Австралия и Новая Зеландия — этот вариант выбрали 26 процентов респонденток. Тройку лидеров замкнула Азия (13 процентов).

Авторы исследования также отметили, что у россиянок заметен устойчивый интерес и к комфортному отдыху в арабских странах. А меньше всего из зарубежных направлений они хотели бы посетить соседние государства — Белоруссию, Грузию и Абхазию, — а также Африку.

Среди внутренних направлений участницы опроса выбрали Байкал (25 процентов) и Мурманск (20 процентов). На втором месте оказался Алтай (14 процентов), а на третьем — Карелия и Минеральные Воды (по 11 процентов за каждый вариант). Меньше всего россиянок привлекают Калининград (4 процента) и Вологда (2 процента).

Ранее россияне назвали страны мечты для путешествий. В список вошли Куба, Мальдивы, Филиппины и Япония.