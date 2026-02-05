Анонсирован запуск прямых авиарейсов из России в Эйлат

Прямые авиаперелеты между российскими городами и курортом Эйлат на берегу Красного моря могут начаться в «ближайшее время», сообщил Радио РБК новый посол Израиля в России Одед Йосеф.

Он отметил «прочные, дружественные отношения» двух стран и привлекательность Израиля для российских туристов.

Сейчас между Россией и Израилем налажено ежедневное авиасообщение. На этом направлении летают самолеты израильского национального перевозчика El Al и российских Red Wings и «Азимут».

Прямое авиасообщение между Россией и Эйлатом фактически прекратилось в 2020 году. До этого туда летали только чартерные рейсы во время туристического сезона. В 2025 году начались разговоры о планах возобновления полетов из Москвы. Предполагалось, что самолеты будут летать раз в неделю с технической посадкой в Сочи. На маршрут должен был встать Red Wings и даже анонсировал продажу билетов, но доо этого так и не дошло. Позднее появились сообщения о запуске регулярного рейса с февраля 2026 года.

Традиционно большую роль в заполнении рейсов на этот курорт играли туропеаторы — они были заказчиками и несли все риски по их заполнению. Теперь их придется взять на себя перевозчику, так как продавать туры в Израиль туропеаторы не могут — после начала военной операции в Газе российские власти рекомендовали прекратить продажи и этот циркуляр пока никто не отменял.

В конце декабря Росавиация отменила ограничения на выполнение ночных рейсов в Израиль, введенные в октябре 2023 года на фоне атаки ХАМАС и последовавшей за этим войной в секторе Газа.